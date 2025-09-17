Erciyes 38 FK kafilesi denk geldikleri trafik kazasına müdahale etti
Hatay deplasmanından dönüş yoluna geçen Erciyes 38 FK kafilesi Mersin - Adana otobanında trafik kazasına denk geldi. Futbolcular ve teknik heyet tarafından araçlardan çıkarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi yine kulüp sağlık ekibi yaptı.
Erciyes 38 FK, bugün Mersin Stadyumunda Hatayspor ile Türkiye Kupası 2'nci Tur maçına çıktı. Karşılaşmayı kazanan Kayseri ekibi dönüş yolunda Mersin - Adana otobanında trafik kazasına denk geldi. Araçtakiler futbolcu ve teknik heyet tarafından güvenli alana alındıktan sonra yaralılara ilk müdahaleyi kulübün sağlık ekibi yaptı. yaralılar mavi - siyah - beyazlıların ihbarı üzerine gelen ambulans ile tedavi altına alındı.