Erciyes 38 FK – Kahramanmaraşspor: 0-0
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Lig 14'üncü haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta yer alan Erciyes 38 FK, bugün sahasında Kahramanmaraşspor’u ağırladı. Sakin başlayan müsabakanın ilk yarısında gol olmadı. Takımlar maçın ikinci yarısında da skoru değiştiremeyince karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan saha
HAKEMLER: Erhan Kaya, Ahmet Fındık, Nesim Karenfil
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Eren, Alperen, Ahmet Kağan, Çağrı, Mehmet (Dk.46 Mehmet), Hüseyin, Muhammed, Utkan ((Dk.12 Berat) Dk.84 Mahir)), Berke, Serhat
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mustafa – Kadir, Emre(Dk.86 Özdilek), Muhammet(Dk.86 Murat), Mikdat Can, Enes (Dk.68 Kadir Yağız), Sergen, Kayrahan (Dk.46 Okay), Miraç, Serhat, Vedat
GOL: Yok
SARI KART: Berat, Berke (Erciyes 38 FK)