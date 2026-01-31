Erciyes 38 FK - Karaköprü Belediye Spor: 0-1
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 19'uncu haftasında evinde konuk ettiği Karaköprü Belediye Spor'a 1-0'lık skorla yenildi.
Geçen hafta deplasmandan mağlubiyetle dönen Erciyes 38 FK, bugün Şanlıurfa ekibi Karaköprü Belediye Spor’u konuk etti. Maçın 21’inci dakikasında gelişen Karaköprü Belediye Spor atağında Görkem İbrahim’in, sol çaprazdan uzaktan attığı şutla topu ağlara yolladı. Konuk takım bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK, evinde oynadığı müsabakadan yenilgi ile ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Sezer Yalçın, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Saldıraner
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak –Muhammed Eren, Muhammed Enes, Batuhan, Ahmet Kağan, Berke (Dk.59 Hüseyin), Mehmet (Dk.69 Ethem), Fatih, Serdar, Çağrı Yağız (Dk.83 Ozan), Artun
KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Miraçcan – Sadullah Burak, Hasan ((Dk.35 Mustafa Demirel) Dk.85 Turhan), Metin, Görkem İbrahim (Dk.85 İbrahim Başer), Yavuz, Batuhan, Hakan, Arda (Dk.72 Ömer Faruk), Berkan, Enes
GOL: Dk.21 Görkem İbrahim (Karaköprü Belediye Spor)
SARI KART: Muhammed Enes, Batuhan (Erciyes 38 FK) Miraçcan, Sadullah Burak, Yavuz, Berkan (Karaköprü Belediye Spor)