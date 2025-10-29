Erciyes 38 FK – Keçiörengücü: 2-5
Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK, evinde karşılaştığı Ankara temsilcisi Keçiörengücü'ne 5-2'lik skorla mağlup oldu.
Türkiye Kupası’na 2’nci Tur’da katılan Erciyes 38 FK, Türk Metal Spor’u yenerek 3’üncü Tur’a yükselmişti. TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Keçiörengücü ile karşılaşan Erciyes 38 FK, müsabakayı 5-2’lik skorla kaybederek Türkiye Kupası’ndan elendi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan
ERCİYES 38 FK: Baver – Batuhan, Muhammed Enes, Batuhan (Dk.46 Ahmet Kağan), Burak Efe (Dk.46 Mehmet), Çağrı Yağız, Sarp (Dk.68 Tugay), Ziyahan (Dk.46 Hüseyin), Utku Burak, Ömer Turan (Dk.46 Güney), Ali
KEÇİÖRENGÜCÜ: Aykut – Erkam, İshak, Süleyman, Alper (Dk.86 Muhammed), Abdullah, Rroca (Dk.46 Roshi), Alper, Tahsin (Dk.81 Bulut), Haqi (Dk.46 Hakan), Fernandes (Dk.60 Ali)
GOLLER: Dk. 39 Ali ve Dk.90+3 Tugay (Erciyes 38 FK) Dk. 11 Haqi, Dk.22 – 41 Tahsin, Dk.58 Fernandes, Dk.86 Roshi (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Çağrı, Mehmet(Erciyes 38 FK) Alper (Keçiörengücü)