Erciyes 38 FK – Kilis 1984 FK: 1-0
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 27'inci hafta maçında bugün Kilis 1984 FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ligde Play – Off mücadelesi veren Erciyes 38 FK, bugün sahasında Kilis 1984 FK’yı ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı daha baskılı oynayan Erciyes 38 FK 64’üncü dakikada Artun ile öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK müsabakadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.M
AÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Serkan Pınar, A.Osman Karaosmanoğlu, Miraç Kızılkaya
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Utku, Ahmet Kağan, Muhammed Eren, Muhammed Doğan, Serdar(Dk.76 Ethem), Mehmet (Dk.72 Caner), Güney, Çağrı Yağız (Dk.87 Utkan), Hüseyin (Dk.76 Fatih Yiğit), Artun (Dk.87 Ali)
KİLİS 1984 FK: Yuşa – Fatih (Dk.70 İsa), Emirhan, Muhammed Eren, Emre, Cabbar (Dk.79 Uğur), Berke (Dk.62 Furkan), Uğur, Kağan (Dk.70 Mert Ali), Burak, Remzi
GOL: Dk.64 Artun (Erciyes 38 FK) (Kilis 1984 FK)
SARI KART: Artun, Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK) Burak, Cabbar, Uğur (Kilis 1984 FK)