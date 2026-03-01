Erciyes 38 FK – Kırıkkale FK: 1-0⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 23'üncü haftasında evinde konuk ettiği Kırıkkale FK'yı 1-0'lık skorla yendi.

Erciyes 38 FK, bugün evinde Kırıkkale FK’yı ağırladı. Erciyes 38 FK, maçın ilk saniyelerinde Hüseyin ile öne geçti. Kayseri takımından Utku Burak topa elle müdehalesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Bir kişi eksik kalan Erciyes 38 FK ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.  Müsabakanın ikinci yarısı daha stresli geçti. Maçta başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK, 1 golle 3 puanı aldı.

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER:  Oğuzhan Hamitoğlu, Çağlar Demirkıran, Hamza İnal
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin –Ahmet Kağan, Utkan, Güney, Muhammed, Hüseyin (Dk.82 Burak Efe), Utku Burak, Mehmet (Dk.72 Berke), Artun (Dk.72 Ali Kılıç), Serdar (Dk.46 Caner), Ethem (Dk.72 Ozan)
KIRIKKALE FK: Canberk – İsmail, Baran (Dk.46 Mümin), Serdar, Şerafettin /Dk.78 Bahadır), Okan (Dk.78 Osman Burak), Şahin, Muhlis,  Bedirhan (Dk.56 Ethem), Furkan (Dk.69 Enes), Ömer
GOL: Dk.1 Hüseyin (Erciyes 38  FK)
SARI KART: Mehmet, Artun, Muhammed Yasin (Erciyes 38  FK) Bedirhan, Şahin (Kırıkkale FK)
KIRMIZI KART: Dk.36 Utku Burak (Erciyes 38  FK)

Haber Merkezi

