Erciyes 38 FK - Kırıkkale FK : 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 8'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Kayseri ekibi puanını 15'e çıkartarak üçüncü sıradaki yerini korudu.

Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda Kırıkkale FK’ya konuk oldu. Geçen hafta perdeyi açan Hüseyin, bugün de Erciyes 38 FK’nın ilk golünü kaydetti.

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Başpınar 17 Ağustos 
HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Cem Mustafa Akpınar, Osman Arslan
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, İsmail, Utku, Ahmet Kağan, Tugay (Dk.83 Sarp), Mehmet (Dk.89 Batuhan), Güney, Ethem (Dk.71 Muhammed Enes), Ali, Hüseyin (Dk.71 Çağrı Yağız)
KIRIKKALE FK: Canberk - Yiğit, Orçun, Deniz, Şerafettin (Dk.79 Adem), Cihan, Buğra (Dk.68 Ömer), Çağlar (Dk.57 Osman Burak), Bedirhan, Muhlis, Yakal (Dk.68 Berkay)
GOLLER: Dk.32 Hüseyin ve Dk.86 Mehmet (Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Ömer, Osman Burak, Muhlis, Berkay (Kırıkkale FK) Mehmet, Muhammed Enes (Erciyes 38 FK)

