Erciyes 38 FK – Kırşehir FSK: 3-2
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 25'inci haftasında evinde konuk ettiği Kırşehir FSK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Erciyes 38 FK, bugün evinde Kırşehirspor FSK’yı konuk etti. Konuk takım maçın 4'üncü dakikasında Çağdaş ile öne geçti. Erciyes 38 FK 4’inci dakikada skoru dengeledi. Ev sahibi takım ilk yarının uzatma dakikalarında Serdar ile öne geçti. Maçın bitimine 3 dakika kala Erciyes 38 FK Fatih ile skoru 3-1’e taşıdı. Konuk takım uzatma dakikalarında penaltı golü ile farkı 1’e düşürse de Erciyes 38 FK müsabakayı 3-2’lik skorla alarak maç fazlasıyla 3’üncü sıraya yükseldi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Semih Kocaman, Erdinç Tufan
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Ahmet, Utkan, Utku, Muhammed, Çağrı Yağız (Dk.90 Batuhan), Güney, Mehmet (Dk.74 Ethem), Hüseyin (Dk.74 Fatih), Serdar ((Dk.74 Caner) Dk.90 Ozan), Artun
KIRŞEHİR FSK: Orhan – Yunus, Caner, Emre, Ozan, Tunahan (Dk.50 Ali), Batuhan (Dk.60 Alihan), Çağdaş (Dk.88 Yunus Emre), Mustafa (Dk.88 Hüseyin), Tolga (Dk.60 Güney), Ümit
GOLLER: Dk.41 Artun, Dk.45+2 Serdar Yiğit ve Dk.87 Fatih (Erciyes 38 FK) Dk.4 Çağdaş ve Dk.90+7 Ozan (Kırşehir FSK)
SARI KART: Serdar, Güney, Kadem Burak, Batuhan (Erciyes 38 FK)