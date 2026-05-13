Erciyes 38 FK'lı Ethem Balcı: 'Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık'

Kayserispor alt yapısından yetişen ve sezon başında kiralık olarak Erciyes 38 FK’ya gönderilen Ethem Balcı, sezonun tamamlanamsının ardından açıklama yayınladı. Genç futbolcu yaptığı açıklamasında, “Uzun ve zorlu bir sezonun sonuna geldik. Sezon boyunca sahada karakter koyan, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizlerle bu anıları paylaşmak benim için gerçekten unutulmazdı. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Belki sonunu kupa ile taçlandıramadık ama sahada verdiğimiz emek, mücadele ve birliktelik her şeyden daha değerliydi. Lig boyunca ve play – off sürecinde desteğini hiç esirgemeyen herkese minnettarım” açıklamasında bulundu.

Genç futbolcu bu sezon Erciyes 38 FK formasıyla 28’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 maçta fotrma giydi.