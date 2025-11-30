Erciyes 38 FK – Mazıdağ Fosfatspor: 1-1
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Lig 11'inci haftasında Mardin ekibi Mazıdağ Fasfatspor ile evinde 1-1 berabere kaldı.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta yer alan Erciyes 38 FK, Mazıdağ Fosfatspor’u konuk etti. Maçın ilk yarım saati sakin geçti. Konuk takım 33’üncü dakikada köşe vuruşu kazandı. sağ kanattan kullanılan ortaya iyi yükselen Samet, konuk takımı öne geçirdi. Konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Erciyes 38 FK 63’ünüc dakikada Çağrı Yağız’ın penaltı golü ile skoru dengeledi. Maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Emrah Uluçay, Denizcan Şahin
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet Kağan, Eren, Hüseyin, Utku, Çağrı Yağız, Batuhan, Alperen (Dk.82 Mahir), Berke, Berat (Dk.56 Utkan), Sarp
MAZIDAĞ FOSFATSPOR: Ali – Mehmet, Ahmet, Tolga, Emir (Dk.81 Mehmet Ali), Erdi, Samet, Kaan (Dk.73 Utkan), Furkan Özdemir (Dk.85 Furkan Bilden), Melik Ahmet, Fatih (Dk.71 Mertcan)
GOLLER: Dk.63 - penaltıdan Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK) Dk.33 Samet (Mazıdağ Fosfatspor)
SARI KART: Çağrı (Erciyes 38 FK) Mehmet, Erdi, Mehmet Ali (Mazıdağ Fosfatspor)