Erciyes 38 FK – Mazıdağ Fosfatspor: 2-0
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Lig Yükselme Play Off 1'inci tur rövanş maçında konuk ettiği Mazıdağ Fosfatspor'u 2-0'lık skorla yenerek bir üst tura yükseldi.
Bu sezon 3’üncü Lig 2’nci grupta yer alan Erciyes 38 FK normal sezonu ikinci sırada kapattı. Kayseri ekibi TFF 3’üncü Lig Yükselme Play Off 1’inci turda ligi 5’inci sırada tamamlayan Mazıdağ Fosfatspor ile eşleşti. Perşembe günü Mardin’de oynanan maç 1-1 sona erdi. Bugün oynanan rövanş maçının 7’nci dakikasında Erciyes 38 FK, Utku ile öne geçti. Kayseri ekibi maçın 30’uncu dakikasında Artun ile farkı ikiye çıkardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK bir üst tura yükseldi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Burak Olcar, Kurtuluş Arslan, Selim Şenöz
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Ahmet Kağan, Utku, Muhammed Enes, Utkan, Güney, Hüseyin (Dk.71 Caner), Çağrı Yağız (Dk.87 Ethem), Mehmet (Dk.79 Fatih), Serdar (Dk.87 Muhammed Eren), Artun (Dk.79 Ali)
MAZIDAĞ FOSFATSPOR: Ali – Ahmet Çelik (Dk.84 Koray), Melik Ahmet (Dk.46 Mehmet Bağcı), Tolga, Özgür, Erdi, Hasan, Mehmet Aslan (Dk.84 Alperen Emir), Aykut, Veysel (Dk.46 Emrullah), Murat
GOLLER: Dk.7 Utku, Dk.35 Artun (Erciyes 38 FK)
SARI KART: Mehmet, Güney, Kadem (Erciyes 38 FK) Mehmet Bağcı, Erdi (Mazıdağ Fosfatspor)