Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 0-0
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Lig 15'inci haftasında deplasmanda Niğde Belediyesi ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta yer alan Erciyes 38 FK, hafta içi Kahramanmaraşspor ile golsüz berabere kaldı. Lider ile farkın açılmasına engel olamayan Erciyes 38 FK bugün deplasmanda Niğde Belediyesi ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında da gol olmadı. Takımlar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Selçuk Kaplan, Muhammed Munir Dadı
NİĞDE BELEDİYESİ SK: Salih – Yusuf, Furkan, Ebrar, Fatih, Murat, Samet, Emre (Dk.65 Caner), Hamza, Ömer, Emirhan
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Eren, Alperen (Dk.90+4 Berat), Mahir, Çağrı, Batuhan, Hüseyin, Ahmet, Utku, Berke, Muhammed
GOL: Yok
SARI KART: Caner, Ömer Faruk (Niğde Belediyesi)