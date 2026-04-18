Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 3-2

Ligde son haftaya 3’üncü sırada giren Erciyes 38 FK, bugün sahasında Niğde Belediyesi Spor Kulübü’nü ağırladı. Erciyes 38 FK maçın 5’nci dakikasında Çağrı Yağız ile öne geçti. Konuk takım daha sonra 20’de Ömer Faruk ile skoru dengeledi. Niğde ekibi ilk yarının uzatma dakikalarında Efe Kaan ile geriye düştü maçta Niğde takımını öne geçirdi. Erciyes 38 FK ikinci yarıya 2-1 geride başladı. Erciyes 38 FK’dan Hüseyin maça ikinci kez denge getirdi. Kayseri takımının golcü ismi Artun 62’de Erciyes 38 FK’yı bir kez daha öne geçirdi.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Giray Şaylan, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş

ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Ahmet Kağan, Utku, Muhammed Enes, Utkan, Güney, Mehmet (Dk.59 Fatih), Hüseyin (Dk.66 Caner), Çağrı Yağız (Dk.78 Ali), Serdar (Dk.78 Ethem), Artun

NİĞDE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Mehmet – Ebrar, Furkan (Dk.68 Bilal), Ömer Faruk, Barış (Dk.83 Yasin), Efe Kaan (Dk.56 Osman), Samet Erdem (Dk.56 Emirhan), Samet Emlik, Caner, İbrahim, Faysal

GOLLER: Dk.5 Çağrı Yağız, Dk.50 Hüseyin ve Dk.62 Artun (Erciyes 38 FK) Dk.20 Ömer Faruk ve Dk.45+1 Efe Kaan (Niğde Belediyesi Spor Kulübü)

SARI KART: Caner, Yasin (Niğde Belediyesi Spor Kulübü)