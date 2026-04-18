Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 3-2

Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü son haftasında bugün Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-2'lik skorla yendi.

Ligde son haftaya 3’üncü sırada giren Erciyes 38 FK, bugün sahasında Niğde Belediyesi Spor Kulübü’nü ağırladı. Erciyes 38 FK maçın 5’nci dakikasında Çağrı Yağız ile öne geçti. Konuk takım daha sonra 20’de Ömer Faruk ile skoru dengeledi. Niğde ekibi ilk yarının uzatma dakikalarında Efe Kaan ile geriye düştü maçta Niğde takımını öne geçirdi. Erciyes 38 FK ikinci yarıya 2-1 geride başladı. Erciyes 38 FK’dan Hüseyin maça ikinci kez denge getirdi. Kayseri takımının golcü ismi Artun 62’de Erciyes 38 FK’yı bir kez daha öne geçirdi.

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER:  Giray Şaylan, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Ahmet Kağan, Utku, Muhammed Enes, Utkan, Güney, Mehmet (Dk.59 Fatih), Hüseyin (Dk.66 Caner), Çağrı Yağız (Dk.78 Ali), Serdar (Dk.78 Ethem), Artun
NİĞDE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Mehmet – Ebrar, Furkan (Dk.68 Bilal), Ömer Faruk, Barış (Dk.83 Yasin), Efe Kaan (Dk.56 Osman), Samet Erdem (Dk.56 Emirhan), Samet Emlik, Caner, İbrahim, Faysal
GOLLER: Dk.5 Çağrı Yağız, Dk.50 Hüseyin ve Dk.62 Artun (Erciyes 38 FK) Dk.20 Ömer Faruk ve Dk.45+1 Efe Kaan (Niğde Belediyesi Spor Kulübü)
SARI KART: Caner, Yasin (Niğde Belediyesi Spor Kulübü)

Haber Merkezi

