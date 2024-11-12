Erciyes 38 FK'nın Play-Off hedefi

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk 6 takım arasına girebilmenin hedefi içerisinde.

Erciyes 38 FK'nın Play-Off hedefi
Kayseri GündemEditör

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk 6 takım arasına girebilmenin hedefi içerisinde.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk 6 takım arasında yer alıp Play-Off grubuna kalmak istiyor. Ligin 10. hafta maçında sahasında Polatlı 1926 spor maçını da kazanarak çıkışını sürdüren Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısının tamamlanmasına 5 hafta kala en az puan kaybı ile ikinci yarıya planlama yapmak istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız; her geçen hafta daha da iyi konuma geldiklerini ifade ederek, "Maçlarımızı kazanmaya ve puanları toplamaya devam ediyoruz. Ligin ilk yarısının tamamlanmasına 5 hafta var. Bu maçları en az kayıpla geçip ikinci yarıya hazırlanacağız. Bu sezon Play Off grubuna kalmak istiyoruz. Sezon sonunda bu hedefe ulaşmış bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Erciyes 38 FK, bu hafta sahasında Edirnespor ile karşılaşacak. Müsabaka 17 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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