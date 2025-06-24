Erciyes 38 FK'nın rakipleri belli oldu

Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, 2'nci Grupta yer aldı.

Erciyes 38 FK'nın rakipleri belli oldu

Kayseripor dışında şehri profesyonel liglerde temsil eden ve maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanmanın eşiğine gelen Talasgücü Belediyespor, geçen sezon kurulan Erciyes 38 FK adı ile liglerde mücadele etti. İlk sezonunda ligi orta sıralarda tamamlayan Kayseri ekibinin bu sezonki rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 3’üncü Lig Kulüpler Birliği'nin yazılı talebi doğrultusunda, 2025-2026 sezonunda bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulmuş 4 grupta oynatılmasına karar vermişti. Mavi – siyah – beyazlılar 2’inci Grupta yer aldı.  Erciyes 38 FK’nın rakipleri 12 Bingöl Spor, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Diyarbekir Spor, Kahramanmaraş Spor, Karaköprü Belediye Spor, Kırıkkale Futbol Spor Kulübü, Kilis Belediye Spor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Mazıdağı Fosfat Spor, Niğde Belediyesi Spor, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Silifke Belediye Spor, Suvermez Kapadokya Spor ve T. Metal 1963 Spor oldu.

Haber Merkezi

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