Erciyes 38 FK – Osmaniyespor FK: 5-0

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda mağlubiyet ile başlayan Erciyes 38 FK bugün sahasında Osmaniyespor’u konuk etti. Maçın 12’inci dakikasında kornerden gelen topu iyi takip eden Utku ile öne geçen Erciyes 38 FK, Serdar Yiğit ile farkı ikiye çıkardı. Kayseri ekibinin ikinci golünü atan Serdar 2 dakika sonra 3’üncü golün de sahibi oldu. Kayseri takımı 42’nci dakikada Artun’un kaydettiği golle devreye 4-0 önde girdi. İkinci yarıda Artun ile 1 gol daha bulan Erciyes 38 FK haftayı galibiyetle kapattı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Emre Küçük, Veysel Batuhan Dursun, Kerem Şenneyli

ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Eren Arıkan, Ahmet Kağan, Hüseyin, Muhammed (Dk.81 Batuhan), Berke, Utku Burak, Fatih Yiğit (Dk.69 Caner), Çağrı Yağız (Dk.74 Ethem), Artun (Dk.81 Batuhan), Serdar (Dk.74 Utkan).

OSMANİYESPOR FK: Furkan - Ömer, Levent (Dk.70 Utman Kemal), Yavuz, İdris, Gökdeniz, Köksal, Volkan (Dk.35 Mustafa), Ahmet (Dk.70 Taha Erdem), Berkecan (Dk.Dk.35 Yunus), Eyüphan (Dk.57 Enes).

GOLLER: Dk.12 Utku Burak, Dk.31-33 Serdar, Dk.42 - 61 Artun (Erciyes 38 FK)

SARI KARTLAR: Eren, Berke (Erciyes 38 FK)