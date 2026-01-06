Erciyes 38 FK, Ozan Demirbağ'ı kadrosuna kattı

Kayseri’yi 3’üncü Ligde temsil eden ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Erciyes 38 FK devre arası transferlerine devam ediyor. Mavi - siyah- beyazlılar son olarak Pendikspor’dan Ozan Demirbağ’ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin Ozan Demirbağ. Kulübümüz, Pendikspor'dan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.