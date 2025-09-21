Erciyes 38 FK – Silifke Belediyespor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 3'üncü haftasında konuk ettiği Silifke Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Erciyes 38 FK – Silifke Belediyespor: 1-1

Ligde 1 galibiyet 1 beraberlikle haftaya 4 puanla giren Erciyes 38 FK, Silifke Belediyespor’u konuk ettiği maçta 9’uncu dakikada geriye düştü. İlk yarıyı 1-0 geride kapayan Kayseri ekibi 89’uncu dakikada İsmail ile skoru dengeledi. Maçta başka gol olmadı takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Onurcan Dolğun, Mücahit Değermenci, Emral Altındağ
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin – Utku Burak, Güney, İsmail, Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Çağrı, Mehmet (Dk.60 Ethem), Tugay (Dk.77 Eren), Hüseyin (Dk.85 Alperen), Sarp
SİLİFKE BELEDİYESPOR: Halil – Muharrem, Vural, Mehmet Sacit (Dk.88 Özgür), Ali Yahya, Gürcan, Yasin,  İlkay (Dk.71 Cihan), Okan, Mehmet Aytemiz (Dk.81 Vedat), Tayyib (Dk.81 Uğur) 
GOLLER: Dk.89 İsmail (Erciyes 38 FK) Dk.9 Yasin (Silifke Belediyespor)
SARI KARTLAR: Utku Burak (Erciyes 38 FK) Ali Yahya (Silifke Belediyespor)

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi, Selektör Binası ve Makine Parkı'nı hayata geçirdi
Melikgazi Belediyesi, Selektör Binası ve Makine Parkı'nı hayata geçirdi
Develi'nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi
Develi’nin önce voleybol, sonra futbol takımı ligden çekildi
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor
Bakan Tunç: 'Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurduk'A
Bakan Tunç: “Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurduk”A
Alzheimer hastalarının sağlık hizmetleri için 31 milyar 152 milyon 730 bin TL harcandı
Alzheimer hastalarının sağlık hizmetleri için 31 milyar 152 milyon 730 bin TL harcandı
Bir hafta Bir Yazar: Kerim EROĞLAN
Bir hafta Bir Yazar: Kerim EROĞLAN
