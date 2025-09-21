Erciyes 38 FK – Silifke Belediyespor: 1-1
TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 3'üncü haftasında konuk ettiği Silifke Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde 1 galibiyet 1 beraberlikle haftaya 4 puanla giren Erciyes 38 FK, Silifke Belediyespor’u konuk ettiği maçta 9’uncu dakikada geriye düştü. İlk yarıyı 1-0 geride kapayan Kayseri ekibi 89’uncu dakikada İsmail ile skoru dengeledi. Maçta başka gol olmadı takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Onurcan Dolğun, Mücahit Değermenci, Emral Altındağ
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin – Utku Burak, Güney, İsmail, Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Çağrı, Mehmet (Dk.60 Ethem), Tugay (Dk.77 Eren), Hüseyin (Dk.85 Alperen), Sarp
SİLİFKE BELEDİYESPOR: Halil – Muharrem, Vural, Mehmet Sacit (Dk.88 Özgür), Ali Yahya, Gürcan, Yasin, İlkay (Dk.71 Cihan), Okan, Mehmet Aytemiz (Dk.81 Vedat), Tayyib (Dk.81 Uğur)
GOLLER: Dk.89 İsmail (Erciyes 38 FK) Dk.9 Yasin (Silifke Belediyespor)
SARI KARTLAR: Utku Burak (Erciyes 38 FK) Ali Yahya (Silifke Belediyespor)