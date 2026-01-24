  • Haberler
  • Erciyes 38 FK, Silifke deplasmanından yenilgiyle döndü

TFF 3'üncü Ligde Kayseri'yi temsil eden Erciyes 38 FK bugün deplasmanda konuk olduğu Silifke Belediye Spor'A 2-1'lik skorla yenildi.

Geçen hafta evinde farklı galip gelen Erciyes 38 FK bugün deplasmanda Silifke Belediye Spor’a konuk oldu. Maçın 17’incü dakikasında öne geçen Kayseri ekibi 32’nci dakikada yediği penaltı golü ile ilk yarının 1-1 bitmesine engel olamadı. Ev sahibi takım ikinci yarının üçüncü dakikasında Cihan ile geriye düştüğü maçta öne geçti. Maçın ikinci yarısında skor değişmedi ve Erciyes 38 FK Silifke deplasmanından yenilgiyle döndü.

Haber Merkezi

