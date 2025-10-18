Erciyes 38 FK – Suvermez Kapadokya Spor: 3-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 7'nci haftasında konuk ettiği Suvermez Kapadokya Spor'u 3-0'lık sonuçla yendi.
Geçen hafta deplasmanda golsüz berabere kalan Erciyes 38 FK, bugün sahasında Nevşehir ekibi Suvermez Kapadokyaspor’u konuk etti. Maçın ilk 29 dakikasında gol sesi çıkmadı. Müsabakanın 30’uncu dakikasında Mehmet Tosun’un şutunda kaleciden dönen topu Hüseyin Ekici ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarının uzatma dakikasında kalabalık şekilde hücuma geçen Erciyes 38 FK, Utku Burak ile farkı ikiye çıkardı. Kayseri temsilcisi devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Ali ile bir gol daha bulan Erciyes 38 FK, 3 puanı 3 golle aldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Tolga Tuna, Hasan Genç, Veysel Batuhan Dursun
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Güney, Ahmet Kağan, Utku Burak, İsmail, Hüseyin (Dk.78 Çağrı Yağız), Sarp (Dk.65 Ali), Mehmet, Tugay (Dk.87 Ziyahan), Ethem (Dk.78 Muhammed Enes)
SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR: Hasan – Erdinç, Mustafa (Dk.75 Emre), Bora, Metin, Musa, Mehmet (Dk.85 Eyüp Ensar), Muhammed (Dk.66 Muhammed İbrahim), Halil, İbrahim (Dk.66 Halil Can), Batuhan Nihat (Dk.46 Emirkan)
GOLLER: Dk.30 Hüseyin, Dk.45 +5 Utku Burak, Dk.69 Ali (Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Ethem, Güney (Erciyes 38 FK) Mustafa, Metin, Hasan (Suvermez Kapadokya Spor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Halil Can (Suvermez Kapadokya Spor)