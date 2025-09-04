Erciyes 38 FK - Türk Metal 1963 Spor: 2-0
Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Türk Metal 1963 Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, aynı grupta yer alan Başkent temsilcisi Türk Metal 1963 Spor’u konuk etti. Kayseri ekibi, Türk Metal 1963 Spor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Muhammed Enes, Utku Burak (Dk.70 İsmail), Güney, Tugay (Dk.80 Alperen), Eren (Dk.60 Mehmet) , Çağrı Yağız, Hüseyin (Dk.80 Ömer Turan), Ethem (Dk.80 Utkan)
TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment - Mert (Dk.55 Muhammed Furkan), Koray Kerem, İlyas, Halil, Umut (Dk.75 İbrahim), Onur Efe, Göktuğ Kağan, Oğuzhan (Dk.75 Mustafa Kaan), Hamit, Fethi
GOLLER: Dk.32 Ethem, Dk.47 Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK)