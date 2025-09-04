Erciyes 38 FK - Türk Metal 1963 Spor: 2-0

Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında Türk Metal 1963 Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Erciyes 38 FK - Türk Metal 1963 Spor: 2-0

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, aynı grupta  yer alan Başkent temsilcisi Türk Metal  1963 Spor’u konuk etti. Kayseri ekibi, Türk Metal 1963 Spor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. 
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Muhammed Enes, Utku Burak (Dk.70 İsmail), Güney, Tugay (Dk.80 Alperen), Eren (Dk.60 Mehmet) , Çağrı Yağız, Hüseyin (Dk.80 Ömer Turan), Ethem (Dk.80 Utkan) 
TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment - Mert (Dk.55 Muhammed Furkan), Koray Kerem, İlyas, Halil, Umut (Dk.75 İbrahim), Onur Efe, Göktuğ Kağan, Oğuzhan (Dk.75 Mustafa Kaan), Hamit, Fethi
GOLLER: Dk.32 Ethem, Dk.47 Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Kayseri MÜSİAD'a 'Aile Dostu İş Yeri' projesine katkı ödülü
Kayseri MÜSİAD'a “Aile Dostu İş Yeri” projesine katkı ödülü
Başkan Büyükkılıç'tan Yanan Fabrikaya 'Geçmiş Olsun' Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Yanan Fabrikaya 'Geçmiş Olsun' Ziyareti
Kayseri Kariyer Merkezi Ağustos ayında yüzlerce istihdama vesile oldu
Kayseri Kariyer Merkezi Ağustos ayında yüzlerce istihdama vesile oldu
Kayseri'de Hitit dönemi eseri: İmamkulu Kaya Kabartması
Kayseri’de Hitit dönemi eseri: İmamkulu Kaya Kabartması
Kayseri Kalesi, bir hafta boyunca mor renge büründü
Kayseri Kalesi, bir hafta boyunca mor renge büründü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!