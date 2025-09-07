Erciyes 38 FK – Türk Metal 1963 Spor: 2-1
TFF 3'üncü Lig 1'inci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun ilk haftasında konuk ettiği Türk Metal 1963 Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hafta içi Türkiye Kupası maçı oynadığı rakibi ile bu sefer lig maçında karşılaşan Kayseri ekibi Ethem ile ilk golü buldu. Bu golden 22 dakika sonra Mehmet, Erciyes 38 FK’nın ikinci golünü kaydetti. İlk yarının bitimine 4 dakika kala konuk takım penaltıdan bulduğu golle farkı 1’e düşürdü. Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK müsabakayı 2-1’lik sonuçla yendi.
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Nurullah Kirbaş, Recep Gündüz, Fatih Tizci
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak (Dk.51 Yasin) - Ahmet Kağan, İsmail, Muhammed Enes, Eren, Mehmet (Dk.72 Ali), Güney, Ethem, Tugay (Dk.89 Utkan), Hüseyin (Dk.89 Utku Burak), Çağrı (Dk.72 Eren)
TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment - İlyas, Halil Fatih, Koray Kerem, Mert, Göktuğ Kağan (Dk.78 Umut), Onur Efe (Dk.55 Muhammed Furkan), Hamit, Oğuzhan, Fethi, Yakup (Dk.68 Mustafa Kaan)
GOLLER: Dk. 23 Ethem, Dk. 35 Mehmet (Erciyes 38 FK) Dk.41 - penaltı Oğuzhan (Türk Metal 1963 Metal Spor)
SARI KART: Güney, Çağrı Yağız, Muhammed Enes, Hüseyin, Utkan (Erciyes 38 FK) Koray Kerem, İlyas (Türk Metal 1963 Spor)