  • Haberler
  • Spor
  • Erciyes 38 FK – Türk Metal 1963 Spor: 2-1

Erciyes 38 FK – Türk Metal 1963 Spor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun ilk haftasında konuk ettiği Türk Metal 1963 Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Erciyes 38 FK – Türk Metal 1963 Spor: 2-1

Hafta içi Türkiye Kupası maçı oynadığı rakibi ile bu sefer lig maçında karşılaşan Kayseri ekibi Ethem ile ilk golü buldu. Bu golden 22 dakika sonra Mehmet, Erciyes 38 FK’nın ikinci golünü kaydetti. İlk yarının bitimine 4 dakika kala konuk takım penaltıdan bulduğu golle farkı 1’e düşürdü. Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK müsabakayı 2-1’lik sonuçla yendi.  
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Nurullah Kirbaş, Recep Gündüz, Fatih Tizci
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak (Dk.51 Yasin) - Ahmet Kağan, İsmail, Muhammed Enes, Eren, Mehmet (Dk.72 Ali), Güney, Ethem, Tugay (Dk.89 Utkan), Hüseyin (Dk.89 Utku Burak), Çağrı (Dk.72 Eren)
TÜRK METAL 1963 SPOR: Ercüment - İlyas, Halil Fatih, Koray Kerem, Mert, Göktuğ Kağan (Dk.78 Umut), Onur Efe (Dk.55 Muhammed Furkan), Hamit, Oğuzhan, Fethi, Yakup (Dk.68 Mustafa Kaan)
GOLLER: Dk. 23 Ethem, Dk. 35 Mehmet (Erciyes 38 FK) Dk.41 - penaltı Oğuzhan (Türk Metal 1963 Metal Spor)
SARI KART: Güney, Çağrı Yağız, Muhammed Enes, Hüseyin, Utkan (Erciyes 38 FK) Koray Kerem, İlyas (Türk Metal 1963 Spor)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Çalıksoy, 'CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür'
CHP’li Çalıksoy, “CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür”
Sümer Stadının ikincisinin zemini de sentetik yapılacak
Sümer Stadının ikincisinin zemini de sentetik yapılacak
Erciyes English Akademi, Talas'ta açıldı
Erciyes English Akademi, Talas’ta açıldı
Bir hafta Bir Yazar: Fatih DUMAN
Bir hafta Bir Yazar: Fatih DUMAN
Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen kişi tutuklandı
Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen kişi tutuklandı
'Sumud Gazze Özgürlük Filosunu BM Himayesine Almalı'
'Sumud Gazze Özgürlük Filosunu BM Himayesine Almalı'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!