Erciyes 38 FK yarın Diyarbekirspor’a konuk olacak

Erciyes 38 FK, yarın deplasmanda Diyarbekirspor'a konuk olacak.

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, yarın deplasmanda Diyarbekirspor’a konuk olacak. Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla 4’üncü sıraya kadar düşen Erciyes 38 FK, ligin 13’üncü haftasında Diyarbekir deplasmanına gidiyor. Dün yola çıkan ve son çalışmasını Diyarbakır’da yapan Kayseri ekibi maç saatini beklemeye koyuldu. Diyarbekirspor  ile Erciyes 38 FK arasında yarın oynanacak müsabaka saat 14.00’de başlayacak.

