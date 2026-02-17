Erciyes 38 FK, yedinci sıraya geriledi
TFF 3'üncü Lig 2'inci grupta sezona şampiyonluk favorilerinden biri olarak giren Erciyes 38 FK aldığı sonuçlarla 7'inci sırada geriledi.
Sezonu en erken açan 3’ünc Lig takımı olan Erciyes 38 FK sezona galibiyetle başladı. Uzun süre zirve mücadelesi veren Kayseri ekibi daha sonra kaybettiği puanlar nedeniyle Plya – Off potasında tutulmaya çalıştı. Geçen hafta evinde Malatya ekibi Yeşilyurt’a 4-1’lik skorla yenilen Kayseri ekibi 7’inci sıraya kadar geriledi. Kayseri takımı Pazar günü Nevşehir temsilcisi Suvermez Kapadokyaspor ile karşılaşacak.