Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4

Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 21'inci haftasında evinde konuk ettiği Yeşilyurtspor'a 1-4'lük skorla yenildi.

Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4

Erciyes 38 FK, bugün Malatya ekibi Yeşilyurtspor’u konuk etti. Konuk takım 30’uncu dakikada Tayyib’in penaltı golü ile öne geçti. Malatya ekibi bu golden 3 dakika sonra Ümitcan ile farkı 2’ye çıkardı. Maçın ikinci yarısında Tayyib ile 2 gol daha bulan Yeşilyurtspor maçı 4-1’şik skorla kazandı.  

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER:  Emre Can Furuncu, Hakan Balkan, Saadettin Ebrar Balcı
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin – Eren, Utku, Berke (Dk.36 Ali), Ahmet Kağan, Fatih Yiğit (Dk.64 Çağrı Yağız), Batuhan (Dk.54 Muhammed Enes), Utkan (Dk.64 Ethem), Artun, Hüseyin (Dk.36 Caner), Serdar
YEŞİLYURTSPOR: İsmail - İslam, Eren, Güney, Furkan, Fatih, Yusuf (Dk.59 Ender), Ümitcan (Dk.70 Selimcan), Tayyib (Dk.79 Ömer), Tahsin (Dk.70 Osman), Mehmet (Dk.59 Ahmet)
GOLLER: Dk.85 Çağrı Yağız (Erciyes 38  FK) Dk.30 – penaltıdan, 49-54 Tayyib , Dk.33 Ümitcan (Yeşilyurtspor)
SARI KART: Batuhan, Artun, Serdar, Fatih (Erciyes 38  FK) Furkan, Ahmet, Ömer (Yeşilyurtspor)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Külliye'den İftar Yayını: Bir Ramazan Akşamı
Külliye'den İftar Yayını: Bir Ramazan Akşamı
KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı
KANKA Derneği, Kamu Yararına Dernek statüsünü aldı
Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu
Başakpınar Mahallesinde sel etkili oldu
Uçan Çatılar, Sökülen Ağaçlar: İtfaiye 32 olaya müdahale etti
Uçan Çatılar, Sökülen Ağaçlar: İtfaiye 32 olaya müdahale etti
Talas Camileri Ramazan'a hazır
Talas Camileri Ramazan'a hazır
Kayserispor bugün Göztepe'ye konuk olacak
Kayserispor bugün Göztepe’ye konuk olacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!