Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 21'inci haftasında evinde konuk ettiği Yeşilyurtspor'a 1-4'lük skorla yenildi.
Erciyes 38 FK, bugün Malatya ekibi Yeşilyurtspor’u konuk etti. Konuk takım 30’uncu dakikada Tayyib’in penaltı golü ile öne geçti. Malatya ekibi bu golden 3 dakika sonra Ümitcan ile farkı 2’ye çıkardı. Maçın ikinci yarısında Tayyib ile 2 gol daha bulan Yeşilyurtspor maçı 4-1’şik skorla kazandı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Hakan Balkan, Saadettin Ebrar Balcı
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin – Eren, Utku, Berke (Dk.36 Ali), Ahmet Kağan, Fatih Yiğit (Dk.64 Çağrı Yağız), Batuhan (Dk.54 Muhammed Enes), Utkan (Dk.64 Ethem), Artun, Hüseyin (Dk.36 Caner), Serdar
YEŞİLYURTSPOR: İsmail - İslam, Eren, Güney, Furkan, Fatih, Yusuf (Dk.59 Ender), Ümitcan (Dk.70 Selimcan), Tayyib (Dk.79 Ömer), Tahsin (Dk.70 Osman), Mehmet (Dk.59 Ahmet)
GOLLER: Dk.85 Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK) Dk.30 – penaltıdan, 49-54 Tayyib , Dk.33 Ümitcan (Yeşilyurtspor)
SARI KART: Batuhan, Artun, Serdar, Fatih (Erciyes 38 FK) Furkan, Ahmet, Ömer (Yeşilyurtspor)