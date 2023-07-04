Erciyes A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman oldu
Murat Cahid Cıngı'nın Ak Parti'den Kayseri Milletvekili olmasının ardından boşalan Erciyes A.Ş. Yönetimine atama yapıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına Hamdi Elcuman atandı.
- 04.07.2023 19:54
- Güncelleme: 04.07.2023 19:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için 28. Dönem AK Parti Kayseri 4. Sıra Milletvekili olarak aday gösterilen Murat Cahid Cıngı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmişti. Milletvekili olarak seçilen Cıngı’dan boşalan Erciyes A.Ş. Yönetimine atama yapıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman atandı.
1ha
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