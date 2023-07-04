Erciyes A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman oldu

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için 28. Dönem AK Parti Kayseri 4. Sıra Milletvekili olarak aday gösterilen Murat Cahid Cıngı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmişti. Milletvekili olarak seçilen Cıngı’dan boşalan Erciyes A.Ş. Yönetimine atama yapıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman atandı.