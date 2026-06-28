Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akşehirlioğlu 'Erciyes her anlamda Kayseri'mize, hizmet etmeye devam ediyor'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında ‘Gündem Turizm’ programında moderatör Kayoted Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Erciyes’in sadece kış aylarında değil yaz aylarında da turizme katkı sağladığını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu; “18 Aralık tarihinde kayak sezonunu başlatmıştık. 15 Mayıs'ta kayak sezonu bitti bu seneki. Çok uzun bir sezon geçti. 19 Mayıs'ta bakın, hemen 4 gün sonra burada tenis turnuvaları başladı. Yani kış bittikten sonra o kapıyı kilitleyip gitmiyoruz olayı diğer kayak merkezlerinden farkımız, olayımız burada ortaya çıkıyor. Burada tenis turnuvası başladı. Şu anda 52 ülkeden 1.000'e yakın sporcu, burada yarışlara katılıyorlar. 7 hafta boyunca sürecek. 5 Temmuz'da tamamlanacak. Bunlar her hafta sonunda da ödül alıyorlar. Para ödülü kazanıyorlar. Aynı zamanda dünya sıralamasında da puan topluyorlar. Dolayısıyla burada topladıkları puanlarla da daha üst liglere, diğer turnuvalara katılma imkanı elde ediyorlar. Burası bizim açımızdan özellikle yüksek irtifa, yaz kampı yazın Erciyes'ten istifade etme. Burayı sağladığı için bizim için çok önemli. Her yıl iki kere düzenleniyor bu turnuva. Bu üçüncüsü. Bu yılın Eylül ayında tekrar bir daha yapılacak. Yine aynı 1.000'e yakın sporcuyu ağırlayacağız burada. Eskiden şunu diyorduk: "Ya yazın gurbetçilerimizi bekliyoruz, işte kışın Erciyes'i bekliyoruz. Kışın kayak kıyafetiyle insanları lokantalarda, AVM'lerde görüyoruz." İnsanlar bize söylüyorlardı. "Yabancı misafirler gelmeye başlamış, lokantada gördüm". Şimdi yazın da artık işte tenis raketleriyle Millet Bahçesi'nde gezen, şehirde gezen bu misafirlerimizi görüyorlar. Dolayısıyla Erciyes her anlamda Kayseri'mize, turizm anlamında hizmet etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.