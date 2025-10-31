  • Haberler
Erciyes, Amerikan Film şirketi Entertainment'a konu oldu

Erciyes, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak önemli bir projeye daha ev sahipliği yaptı.

Ski Turkish projesi kapsamında, Amerika’nın en saygın outdoor prodüksiyon şirketlerinden Warren Miller Entertainment, efsanevi kayak filmi “Steeper and Deeper” konseptini 34 yıl sonra yeniden hayata geçirdi.

Bu özel yapımın Türkiye bölümü, dünyaca ünlü ekstrem kayakçı, seyahat yazarı ve yapımcı Dan Egan ve ekibi tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nde çekildi. 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle yürütülen çekimlerde, Erciyes’in büyüleyici doğal güzellikleri ve kış turizmi potansiyeli sinematik bir dille dünyaya tanıtıldı.

Erciyes, Türkiye’nin Kış Turizmi Tanıtımında Öncü Rol Üstleniyor

Egan’ın 33 yıl önce çektiği film, Kayseri, Kapadokya ve Erciyes görüntüleriyle dikkat çekmişti. Yeni belgesel ise Warren Miller Entertainment imzasıyla Amerika’daki Toronto Ski Show ve Boston Ski Show etkinliklerinde gösterime sundu. 

Bu gösterimler sayesinde Türkiye, ilk kez kış turizmi temalı bir filmle Amerika’daki uluslararası fuarlarda tanıtılma fırsatı yakaladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, bu projeyle Amerika’da belgesel filmi gösterilen ilk Türk kayak merkezi ünvanını kazandı.

