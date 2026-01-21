Erciyes Anadolu Holding Basınla Buluştu: 'Seneyi büyüyerek kapattık'

Basın buluşmasında konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özcan Özyurt, holdingin ihracat rakamlarının yükseldiğini ifade ederek; “Holdingin Türkiye ve Kayseri için önemi malumunuz. Pek çok sektörde binlerce çalışanımızla gece gündüz demeden üretiyoruz. Elden çıkardığımız şirketlerimize rağmen rakamlarımız yükseliyor, ihracatımız artıyor. Bunlar bizim açımızdan gurur verici işler. Gururumuzu, holdingimizin başarılarını, yatırımlarını ve bu şehrin ekonomisine kattığı değerleri kamuoyuna objektif olarak yansıtan en önemli köprü, siz basın emekçilerimizsiniz. Bizim için her biriniz, Erciyes Anadolu Holding’in dış dünyaya açılan penceresisiniz. Bu pencereden her zaman doğrunun, emeğin ve başarının görünmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Yanlışlarımız olursa bunu da elbette göz ardı etmeyiniz” açıklamasını yaptı.

Holdingin Türkiye ekonomisi için önemine değinen Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ise “Erciyes Anadolu Holding, bildiğiniz gibi köklerini bu topraklardan alıp Kayseri’nin sesini dünyaya duyuran, ülkemiz ve dünya ekonomisi için içinde birçok değer barındıran bir topluluk. Mesela örnek vermemiz gerekirse; biliyorsunuz Boyteks’imiz, dünyada üretilen her on yataktan bir tanesinin kumaşını veriyor, dünya yatak kumaşı piyasasının yüzde 10’unu karşılıyor. İlk 500’de 5 firmamız, ikinci 500’de 5 firmamız olmak üzere ilk 1000 içerisinde 10 firmamız bu güzide topluluğun içinde bulunuyor. Ben 2021 yılından beri buradayım. TMSF’nin görevlendirmesiyle, biliyorsunuz topluluğumuz TMSF kontrolünde, yönetim kayyumu olarak burada görev yapıyoruz. 5 yıldır Kayseri’ye gelip gidiyorum; artık yarı yarıya Kayserili olduk sayılır. Tanışmak bugüneymiş. Sizlerle bir arada olmak, aynı sofrayı paylaşmak bizler için her zaman gurur vesilesi oldu. Çünkü bizim başarılarımızın dünyaya açılması, dünyaya anlatılması sizler sayesinde oluyor. Bizim aramızdaki iş birliği ne kadar güçlü olursa, bizim aramızdaki iletişim ne kadar kesintisiz olursa, ben ilerisi için daha güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Şirket satışlarına rağmen holdingin büyüdüğünü vurgulayan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, “Bildiğiniz gibi yavaş yavaş bu mahkeme süreci, yargı süreci tamamlandıktan sonra Erciyes Anadolu Holding’in içerisinde şirket satışları gerçekleşmeye başladı. Biz elimizden geldiğince koruduk, kolladık, büyüttük, bu noktaya getirdik. Ama bundan sonrası, bu işi gerçekten yapmak isteyen, bizden daha fazla tecrübeli, bizden daha iyi bu işi yapabilecek insanların bu şirketleri devralması; ekonominin ve burada çalışan binlerce insanın ekmeğinin kesilmemesi yönünden çok önemli. Şimdi bu aşamaya geçtik. Geçen sene içimizden bazı eksilmeler oldu ama biz yolumuza eksilmeden devam ettik. Geçen seneyi yine büyüyerek kapattık. Geçen sene bu zor şartlarda arkadaşlarıma, bütün genel müdürlerime, CEO’muza, herkese ayrı ayrı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onların çabaları sayesinde holding yine büyüdü, holding yine para kazandı ve kendisiyle çalışanı, kendi çalışanlarını, kendisiyle iş yapan taşeronlarını hiçbir zaman mağdur etmedi." ifadelerini kullandı.