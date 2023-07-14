Erciyes Anadolu Holding çalışanlarına müjde

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere personellerine yüzde 34 oranında zam yapıldığını duyurdu.

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  • 14.07.2023 10:11
  • Güncelleme: 14.07.2023 10:21
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Erciyes Anadolu Holding çalışanlarına müjde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, asgari ücrete gelen zammın ardından Temmuz ayından itibaren çalışanlarına yüzde 34 oranında zam yapıldığını duyurdu. CEO Ertekin yapmış olduğu açıklamada, “Kıymetli Erciyes Anadolu Holding çalışanları, değerli mesai arkadaşlarım, 2023 Ocak ayında Yönetim Kurulu olarak mavi yakaya ve beyaz yakaya piyasa şartlarının çok üstünde hepimizi mutlu eden bir zam yapmıştık. 2023 yılı ilk 6 aylık olumlu finansal verilerimiz ve özellikle ihracat rakamlarımızdaki artışı göz önünde bulunduran Yönetim Kurulumuz Temmuz ayından geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımıza %34 zam yapmıştır. Mavi yaka beyaz yaka tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. TMSF yönetiminde idare edilmeye başlandığı günden itibaren işçisi ve yöneticilerini hep en yüksek zamlarla destekleyen fon başkanımıza, kurul üyelerimize ve YK üyelerimize 14 bin mesai arkadaşım adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

1ha

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