Erciyes Anadolu Holding'den, personele şenlik jesti

Kayseri’de sıcakların armasıyla birlikte şenlikler de yapılmaya başladı. Belediyeler vatandaşların katılımıyla piknik tertip ederken Erciyes Anadolu Holding de, firmalarında çalışan bütün personelin katılımıyla ‘Yaza Merhaba Şenliği’ organize etti. Şenlik, 10 Mayıs Çarşamba günü 12:00-16:00 saatleri arasında OSB Fuar alanında gerçekleştirilecek. Ercan Yıldız, Muzaffer Elitaş ve Ayşe Kaya’nın sahne alacağı şenlikte Solu Türk filosu da gösteri uçuşu yapacak. Katılanlara döner ayran ikram edilecek.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Erciyes Anadolu Holding’e bağlı tüm şirketlerde çalışan mesai arkadaşlarımla 10 Mayıs Çarşamba saat 12.00-16.00 arası OSB Fuar alanının bahçesinde toplanıyoruz. Döner kokusunu alan ve döner-ayran eşliğinde sanatçılarımızı dinleyip, Solo Türk gösterisini izlemek isteyen OSB’de çalışan tüm işçi/memur/amir kardeşlerimizi de misafir etmekten, ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bir aksilik olmazsa Solo Türk 10 Mayıs Çarşamba saat 14.00’te Kayseri semalarında olacak. Kayseri’nin birçok yerinden gösteri izlenebilecek. OSB Fuar alanının bahçesinin de gösteriyi izlemek için uygun bir yer olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.