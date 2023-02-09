Erciyes Anadolu Holding, deprem bölgesinde her öğün bin 200 kişilik yemek çıkarıyor

Erciyes Anadolu Holding, depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta depremzedeler için her öğün bin 200 kişilik yemek çıkarıyor.

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  • 09.02.2023 22:15
  • Güncelleme: 10.02.2023 11:15
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Erciyes Anadolu Holding, deprem bölgesinde her öğün bin 200 kişilik yemek çıkarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Anadolu Holding, depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta depremzedeler için her öğün bin 200 kişilik yemek çıkarıyor.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, geçtiğimiz günlerde yemek yardımı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bu seferberlik hiç bitmeyecek. Şu ana kadar afet bölgesine 48 tır yardım malzemesi taşıdık. Yarın sabahtan itibaren Kahramanmaraş’ta hergün 650 kişilik 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlayacağız. Devletimiz tüm gücüyle afet bölgesinde ve bizler de yük almaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ertekin, bugün yaptığı paylaşımında ise, "Öğünde 650 kişi demiştik fakat 1200 kahvaltı, 1200 öğlen yemeği, 1200 akşam yemeği dağıttık/dağıtmaya devam edeceğiz. İnsanları incitmemek için dağıtım görüntüsü paylaşmayacağım ama sizlerle sahada çalışan vefakar mesai arkadaşlarımın isimlerini ve bazı resimlerini paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

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İHA

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