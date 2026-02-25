Erciyes Anadolu Holding İftar Programında Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

CEO Özcan Özyurt'un Açıklamaları

İftarın ardından bir konuşma yapan Özcan Özyurt, şirketin üretim ve istihdam konusundaki kararlılığını vurguladı. Özyurt, "Erciyes Anadolu Holding olarak, ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ederken, güçlü iletişim ve karşılıklı güveni artırmayı da önemsiyoruz. Bu akşamki buluşmanın, aramızdaki diyaloğu güçlendirmesini ve işbirliğimizi derinleştirmesini umuyorum. Katılımınız için teşekkür eder, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını dilerim," dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer'in Mesajı

Yusuf Öksüzömer ise konuşmasında, birlikteliğin önemine dikkat çekti. "Bizler, üretmenin ve birlikte başarmanın değerine inanıyoruz. Bu akşamki buluşmanın, karşılıklı güveni pekiştireceğine ve daha sağlam bir iş birliğine dönüşeceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı. Öksüzömer, 2016 yılından bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına kayyum heyeti olarak yönetimde bulunduklarını hatırlatarak, "Bu süreçte karşılıklı anlayışla ilerledik. Eleştirilerden ders alarak doğru adımlar atmaya gayret ettik. Basın, büyük ve köklü bir holding için vazgeçilmez bir parçadır. Bu tür buluşmaların artarak devam etmesini diliyorum," şeklinde konuştu.

Erciyes Anadolu Holding’in düzenlediği iftar programı, hem şirket yönetimi hem de basın mensupları arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirme amacı taşıyan önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.