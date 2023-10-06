Erciyes Anadolu Holding'ten 'ihracat' başarısı

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, holdingin ihracat rakamları ile ilgili bilgiler verdi.

Ertekin’in paylaşımı şu şekilde:

"Rakamlarla konuşmayı çok seviyorum. Saatlerce uğraşıp anlatamadığım bazı konular 4-5 rakam paylaştığımda çok daha iyi anlaşılabiliyor. 2016 yıl sonu holdingin ithalat toplamı 430.003.477 $ iken ihracat toplamı 395.201.372 $’mış. Yani maalesef ihracat ithalatı karşılamıyor ve yaklaşık 35 milyon dolar cari açık varmış. 2022 yıl sonu holdingimizin ithalat toplamı 261.491.846 $ olarak gerçekleşirken, ihracat toplamımız 528.602.742 $ olarak gerçekleşti. Artık ihracatımız, ithalatımızı fazlası ile karşılamakta 2016’da 35 milyon dolar olan cari açık 2022 yılında 267,2 milyon dolar cari fazla oldu. 2023 Ağustos sonu verilerine baktığımızda holdingimizin ithalat toplamı 170.643.665 $ olarak gerçekleşirken aynı dönemde ihracat toplamımız 371.583.814 $ olarak gerçekleşti. Yani ithalatımız azalmaya devam ederken, ihracatımız artmaya devam etti. Ve 2016’da cari açık veren holding 2023’de ithalatının iki katı ihracat yapar hale geldi. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız bu günlerde “Yerli ve Milli” duruşları sebebi ile bu başarının gerçek sahibi 14.000 mesai arkadaşımı tebrik ediyorum. Başarımızda pay sahibi olan bayilerimize, ana bayilerimize, bizlere mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimize ve fasoncularımıza teşekkür ediyorum."