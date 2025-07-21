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Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de Gururlandıran Başarı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri'nin eğitim gururu olmayı bir kez daha başardı. Bu yıl 74 mezun veren okul, ilk 50.000'e giren öğrencileriyle büyük bir başarıya imza attı.

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de Gururlandıran Başarı

Okulun hafız öğrencilerinden Ahmet Yasin Ekmen sayısalda Türkiye 3’üncüsü, Ahmet Faruk Yurtakul ise Türkiye 29’uncusu olarak dikkat çekti. Eşit ağırlık alanında İbrahim Meşeli Türkiye 280’inciliğini elde ederken, toplamda 10 öğrenci ilk 5.000'e, 50 öğrenci ise ilk 50.000'e girerek İmam Hatip camiasını gururlandırdı.

Bu gurur tablosu, “Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir” sözünü bir kez daha doğrularken; eğitim kadrosunun özverili çalışmalarını da gözler önüne serdi.

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de Gururlandıran Başarı

???? Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve okul çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz, bu başarının mimarlarına en güzel mükafatları nasip etsin.

 

Haber Merkezi

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