Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de Gururlandıran Başarı

Okulun hafız öğrencilerinden Ahmet Yasin Ekmen sayısalda Türkiye 3’üncüsü, Ahmet Faruk Yurtakul ise Türkiye 29’uncusu olarak dikkat çekti. Eşit ağırlık alanında İbrahim Meşeli Türkiye 280’inciliğini elde ederken, toplamda 10 öğrenci ilk 5.000'e, 50 öğrenci ise ilk 50.000'e girerek İmam Hatip camiasını gururlandırdı.

Bu gurur tablosu, “Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir” sözünü bir kez daha doğrularken; eğitim kadrosunun özverili çalışmalarını da gözler önüne serdi.

???? Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve okul çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz, bu başarının mimarlarına en güzel mükafatları nasip etsin.