Erciyes A.Ş. personelinden Kızılay'a kan desteği

Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile faaliyetlerine devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Türkiye genelinde gönüllülük esasına göre hizmet veren Kızılay'a kan bağışında bulundu.

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  • 17.05.2023 11:16
  • Güncelleme: 17.05.2023 11:24
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Erciyes A.Ş. personelinden Kızılay'a kan desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile faaliyetlerine devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Türkiye genelinde gönüllülük esasına göre hizmet veren Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kayseri Şubesi ve Kayseri Erciyes A.Ş. işbirliği ile düzenlenen kampanya çerçevesinde kurum yönetici ve personelleri Kızılay’a destek vermek için gün boyunca kan bağışı gerçekleştirdi.

Kızılay’ın uzman personeli tarafından gerçekleştirilen ön kan testleri ve tansiyon ölçümlerinin ardından kan bağışları yapıldı. Yönetici ve personeller kan bağışı ile ihtiyaç sahiplerine yönelik katkılarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kan bağışının önemine değinen Kayseri Kızılay Şubesi Doktoru Bekir Tartıcı, “Kan bağışı bizim için çok önemli. Kan fabrikalarda üretilemeyen ve bütün insanlar için elzem olan tek maddedir. Kayseri kan bağışı noktasında çok iyi ama Ramazan dolayısıyla azalan kan bağışlarını Erciyes A.Ş. gibi kurum ve kuruluşların destekleri ile toparlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda kendilerine teşekkür ederim. İnşallah her zaman bu tür organizasyonlarda buluşmayı diliyoruz. Kan 3 ayda bir sağlıklı insanların verebileceği, vücuda hiçbir zararı olmadığı gibi kolesterolü düşürdüğü için kalp için de çok faydalı bir işlem. O yüzden engeli bulunmayan tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

Kampanya hakkında bilgi veren Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, ise “Güzel bir sözümüz var “her şeyin başı sağlık” diye, gerçekten öyle. İnsanoğlu sağlığı olmadığı sürece hayatının geri kalan kısmının, yaşantısının bir anlamı yok. Bu sebeple kan ihtiyacı büyük önem arz ediyor. Sağ olsun bu konuda Kızılay’ımız gerek Kayseri’de, gerekse Türkiye genelinde bu ihtiyacımızı karşılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. olarak bizler de Kızılay’a destek amacıyla bütün çalışma arkadaşlarımız ile birlikte kan bağışında bulunuyoruz. Bilindiği üzere son yaşadığımız deprem felaketinden sonra ortaya çıkan açıklar, kanın ne kadar önemli olduğu, acil durumlarda gerek ihtiyaç halinde gerekse anlık kullanımlarda her an stokta hazır bulunması gerektiğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenden dolayı Erciyes A.Ş. ailesi olarak bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kan bağışı faaliyetini düzenledik. Tüm ekip arkadaşlarıma, Erciyes’teki çalışanlara ve Kayseri Kızılay Şubesi çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Erciyes’te faaliyet yürüten işletmeler de bu kampanyaya duyarsız kalmayarak kan bağışında bulundu.

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İHA

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