Erciyes A.Ş. Tecrübeli ve Teknik Ekibi ile Deprem Bölgesinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.’nin tecrübeli ve teknik 10 personeli çadır, jeneratör, el aletleri, battaniye, kask gibi çok sayıda araç ve gereç deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapıyor. Ekipler, kar montu, ayakkabı, eldiven, battaniye, yorgan, yastık gibi malzemeleri de depremzedelere ulaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’nin işletmesini yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. de bu afet döneminde deprem bölgesine destek oluyor. Erciyes’teki kayak hocaları, oteller ve tüm işletmeciler deprem bölgesine Erciyes A.Ş. organizasyonuyla kesintisiz destek veriyor. Kayak öğretmenleri maddi desteklerini AFAD’a sunarken gönderdikleri kar montu, ayakkabı, eldiven, battaniye, yorgan, yastık gibi malzemeleri Erciyes’teki kayak odaları ve otellerle iş birliği içinde depremzedelere ulaştırdı. Depremden zarar gören birçok ilde Erciyes A.Ş.’nin çalışkan, dayanıklı ve uzman 10 personeli arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor. Erciyes’teki işletmelerle ilave çadır, jeneratör, el aletleri, battaniye, kask gibi çok sayıda malzemeyi depremzedelere ulaştırırken, tecrübeli ve teknik ekip arkadaşları da deprem bölgelerinde hizmet ediyorlar. Depremden zarar gören vatandaşlar için sürekli katkı sağlayan Erciyes A.Ş. ilkyardım ve arama kurtarma konusunda donanımlı olan ekipler, gönüllü olarak deprem bölgelerinde hizmet ediyorlar.

Erciyes A.Ş. ekibi Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kahramanmaraş’ta çalışmalarını yürütüyor. Nerede bir ihtiyaç var ise ona göre yönlendirilen ekipler, kimi zaman köylerde yardım malzemeleri dağıtırken, kimi zaman da arama kurtarma faaliyetinde bulunuyor.