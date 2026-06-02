Erciyes, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi oldu

Erciyes Kayak Merkezi, 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Folgaria kentinde düzenlenen “ACES-Dağ Destinasyonu” toplantısına katılarak Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etti.

ACES Europe, Alpe Cimbra Turizm Kurulu ve Folgaria Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Avrupa'nın önde gelen dağ destinasyonlarını bir araya getirdi. İtalya, İspanya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye’den yöneticilerin katıldığı organizasyonda Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’yi temsil eden tek kayak merkezi olarak yer aldı.

Dağlık bölgelerde sporun sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün ele alındığı toplantıda; sürdürülebilir turizm uygulamaları, dört mevsim turizm stratejileri, kış sporlarının geleceği, erişilebilir destinasyonlar ve uluslararası iş birlikleri gibi konular masaya yatırıldı.

İtalya’da düzenlenen buluşmada ülkemizi temsil eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde sürdürülen çalışmalar neticesinde alınan 2024 Avrupa Spor Şehri ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanları ile uluslararası platformdaki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Program kapsamında Erciyes’in spor altyapısı, modern tesisleri, sürdürülebilir destinasyon yönetimi modeli ve dört mevsim turizm anlayışı katılımcılara aktarıldı. Ayrıca Erciyes’in yalnızca kış aylarında değil, yaz döneminde de spor ve doğa turizmine yönelik sunduğu imkânlar tanıtıldı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, katılımcılara yaptığı sunumda Erciyes’in turizm potansiyelini, dünya standartlarındaki alt ve üst yapısını, turizm pazarındaki konumunu, yatırımlarını, dört mevsim boyunca düzenlenen sportif organizasyonları ve destinasyon yönetimi çalışmalarını anlattı.

Yapılan yatırımlar sayesinde Erciyes’in sadece bir kış sporları merkezi olmaktan çıkarak; bisiklet, dağ koşusu, yüksek irtifa kampı, trekking gibi her türlü dağ ve doğa sporlarının yılın 12 ayında yapılabildiğini ifade eden Akşehirlioğlu, Erciyes’in Türkiye’nin en önemli dağ turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek uluslararası ölçekte tanınan ve tercih edilen bir destinasyona dönüştüğünü vurguladı.

Programın sonunda Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu Aces İtalya Başkanı Vincenzo Lupatelli’ye Erciyes’e verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlik boyunca farklı ülkelerden gelen destinasyon yöneticileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği fırsatları da görüşüldü.