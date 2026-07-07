Erciyes Basın Ödülleri'nde ulusal basın ödülleri sahiplerini buldu
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 2025 Yılın En İyileri Yarışması'nın ardından bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Erciyes Basın Ödülleri' kapsamında ulusal basın kategorisinde ödüle layık görülen isimler açıklandı.
Türkiye'nin farklı medya kuruluşlarında görev yapan ve mesleklerinde ortaya koydukları başarılı çalışmalarıyla öne çıkan gazeteciler, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda ödüle layık görüldü.
Ulusal basın kategorisinde ödül alacak isimler şöyle: Murat Yancı (Demirören Medya Grup Başkanı), Cihan Harlı (A Haber Haber Müdürü), Ersoy Dede (Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Yıldıray Çiçek (Türkgün Gazetesi Başyazarı), Kadir Yıldız (BengüTürk TV Genel Yayın Yönetmeni), Sinan Burhan (MHA Genel Yayın Yönetmeni), Fulya Öztürk (CNN Türk Özel Haber Şefi), Çetin Ağaşe (Diriliş Postası Yayın Danışmanı ve Yazarı), Merve Özkan (Haber Spikeri/Eğitimci), Burhan Aytekin (A Haber Araştırma ve Planlama Şefi), Hacı Yakışıklı (TV100.com Yazarı), Hasan Sarıçiçek (Türkiye Gazetesi Yazarı), Fatih Doğan (Sabah Gazetesi Yazarı ve TRT Spor Yorumcusu), Süleyman Kaçmaz (TRT Muhabiri) ve Ahmet Onmaz (TRT Yönetmeni).
Öte yandan, Kayseri yerel basınında görev yapan gazetecilere yönelik değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirildi. Yerel basın kategorisinde ödüle layık görülen isimlerin ise değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Gazetecilik mesleğine değer katan, kamuoyunun doğru, tarafsız ve ilkeli haber alma hakkına katkı sunan basın mensuplarını onurlandırmayı amaçlayan Erciyes Basın Ödülleri'nin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.
Erciyes Basın Ödülleri töreni, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 19.00'da Kapris Organizasyon Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.