Erciyes Cup 2. Maç: İzmit Belediyespor: 95 - Bursa Uludağ Basketbol: 96

Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Salondan Bursa Uludağ Basketbol 1 sayı farkla 96-95 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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  • 06.09.2023 10:59
  • Güncelleme: 06.09.2023 10:59
Erciyes Cup 2. Maç: İzmit Belediyespor: 95 - Bursa Uludağ Basketbol: 96
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Cup Turnuvası’nın ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Salondan Bursa Uludağ Basketbol 1 sayı farkla 96-95 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural

İzmit Belediyespor: Hillsman (13), Ivanova (10), Calhoun (26), Derya Kavak, Ayşe Cora (8), Hande Kuzu (3), Özge Yavaş Özışık (2), Başak Altunbey (11), Ezgi Manlacı (6), Nared (16), Dilara Tongar

Bursa Uludağ Basketbol: Williams (14), Masic (2), İpek Garip (20), Miray Balotu (18), Tuba Poyraz (15), Eda Şahin (3), Vanakunaite, Tuğçe Turus, Babtiste (18), Efsun Çelik (6)

1. Periyot: 30-20 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 61-50 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 78-70 (İzmit Belediyespor lehine)

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İHA

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