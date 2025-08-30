Erciyes Dağı'na tırmanırken 'İlk hata, son hata olabilir!'

Türkiye'nin gözde dağları arasında yer alan Erciyes Dağı'na tırmanmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Vücudunuz alışmadan yüksek irtifaya çıkan insanlar kusma ve bayılma gibi sağlık sorunları yaşayabilir. Bu nedenle, 30 Ağustos'ta yapılacak Erciyes tırmanışına sadece deneyimli dağcılar kabul edilecektir.



Dağcılık Kulübü kurucu başkanı Yakup Altunbaş Erciyes’e tırmanış yaparken dikkat edilmeli diyerek, “Erciyes, yüksek irtifası, kaygan zemini ve taş düşme riskleri nedeniyle Türkiye'nin en tehlikeli dağlarından biridir. Bu sebeple tırmanışlar sadece gerekli güvenlik ekipmanlarıyla ve Valilik izniyle yapılmalıdır. Dağcılık tecrübesi olmayanların "Ben yaparım" diyerek izinsiz bir şekilde dağa çıkması kesinlikle tavsiye edilmez, çünkü dağcılık hata kabul etmez. Ben bile Erciyes'e tırmanmaya başlamak için iki yıl bekledim. Vücudun yüksek irtifaya alışması, doğru hareketleri öğrenmesi ve özgüven kazanması gerekir. Yüksek irtifaya alışık olmayan kişilerde kusma ve baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir. Dağcılık hata kabul etmez ilk hatanız son hatanız olabilir. Bu yüzden yaptığınız işi güvenilir bir şekilde yapmanız gerekiyor. Sürekli dağcılık faaliyetleri yapılması, ciğerlerin açılmasına ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaya yardımcı olur. İnsanların dinlenmesi ve stres atması için düzenli olarak ücretsiz programlar düzenleniyoruz. Kulübün amacı, herkesin spor yapması, sağlıklı ve huzurlu kalmasıdır. 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapılacak fakat herkes kabul edilmeyecek. Sadece yüksek irtifa tecrübesi olan ve kendini bu konuda geliştirmiş kişiler etkinliğe katılabilecek. Kulüpte 8-9 yaşında gençlerimiz var dağcılık lisansı çıkartarak onları yetiştiriyoruz. Amacımız herkes spor yapsın, sağlıklı kalsın” şeklinde konuştu.