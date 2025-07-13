Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan O.G.C., JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Erciyes Dağına Zirve tırmanışı yapan O.G.C., saat 13.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak tırmanış yapamadığı ve geri inemediği için yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine 1 JAK Timi, AFAD, UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi. İhbarda bulunan O.G.C.’ye JAK ekiplerince saat 17.10 sıralarında ulaşılarak tahliye çalışmalarına başlandı. Dağda mahsur kalan vatandaşın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi

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