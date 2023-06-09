Erciyes Dağı'ndaki Dükkanlar İhale ile Kiralanacak
Erciyes Dağı bölgesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan dükkanlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak olan ihaleyle kiraya verilecek.
- 09.06.2023 10:51
- Güncelleme: 09.06.2023 11:40
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes Dağı bölgesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan dükkanlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak olan ihaleyle kiraya verilecek.
Erciyes Dağı Hisarcık Kapı ve Tekir Yaylası’nda bulunan dükkanlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından açık teklif usulü ihaleyle kiraya verilecek. İhale 20 Haziran Salı günü saat 14.00’te belediye encümen salonunda yapılacak. Son müracaat tarihi 20 Haziran Salı günü ihale saatinden önce olarak açıklandı. Hisarcık Kapı’daki dükkan 3 yıl, Tekir Yaylası’ndaki dükkan 10 yıl süre ile kiraya verilecek.
İHA
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