Erciyes Dağına kar yağdı
Kayseri'de gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağışı başladı. Kar yağışı Kayseri'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla Erciyes beyaza büründü. Yollar ve dağlık alanlar karla kaplandı.
- 25.11.2022 19:29
- Güncelleme: 25.11.2022 19:29
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İç Anadolu Bölgesi'nin 1’inci, Türkiye'nin 5’inci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağının zirvesine kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Erciyes Dağı, Türkiye’nin kış turizmi için önemli konuma sahip. Etkili olan kar yağışı Erciyes Kayak Merkezini de beyaza bürüdü. Kayseri’nin İncesu İlçesinin Kızılören Mahallesinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde de yağmaya devam ediyor. Kent merkezinde meteoroloji tahminine göre yarın (Cumartesi) karla karışık yağmur beklenirken pazar günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.