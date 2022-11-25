Erciyes Dağına kar yağdı

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İç Anadolu Bölgesi'nin 1’inci, Türkiye'nin 5’inci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağının zirvesine kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Erciyes Dağı, Türkiye’nin kış turizmi için önemli konuma sahip. Etkili olan kar yağışı Erciyes Kayak Merkezini de beyaza bürüdü. Kayseri’nin İncesu İlçesinin Kızılören Mahallesinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde de yağmaya devam ediyor. Kent merkezinde meteoroloji tahminine göre yarın (Cumartesi) karla karışık yağmur beklenirken pazar günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.