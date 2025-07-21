Erciyes Dağında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Olay, 21 Temmuz 2025 günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. B.Ö. isimli vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, oğlu G.Ö. ile birlikte Erciyes Çobanini mevkisinde kamp yaptıklarını, sabah saat 07.30 sularında oğlunun zirve tırmanışı için tek başına yola çıktığını ve o saatten sonra kendisine ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 JAK timi, kayıp G.Ö.’nün bulunması için arama çalışmalarına başladı. Yapılan aramalar sonucunda G.Ö., Erciyes Dağı’nın 3 bin 350 metre rakımında bulunan Şeytan Rotası mevkiinde sağ olarak bulundu.