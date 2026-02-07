Erciyes'de yollar trafiğe kapalı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Kayseri/Erciyes karayolunun araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Emniyetin saat 21.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;
Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe kapalı.
Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, karla karışık yağmur mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.
Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.