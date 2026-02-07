Erciyes'de yollar trafiğe kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Kayseri/Erciyes karayolunun araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Erciyes'de yollar trafiğe kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 21.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe kapalı.

Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, karla karışık yağmur mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma açıldı
Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma açıldı
Hafta Sonu Kayseri'ye Kar Uyarısı
Hafta Sonu Kayseri'ye Kar Uyarısı
Ülker, 'Büyükşehir Belediyesi'nin depreme önem vermediğini Afet İşleri Daire Başkanlığı'na verdiği bütçeden anlıyoruz'
Ülker, “Büyükşehir Belediyesi’nin depreme önem vermediğini Afet İşleri Daire Başkanlığı’na verdiği bütçeden anlıyoruz”
6 Şubat depremlerinde AFAD Kayseri'nin yoğun mesaisi: Maraş'tan Hatay'a uzanan destek
6 Şubat depremlerinde AFAD Kayseri’nin yoğun mesaisi: Maraş’tan Hatay’a uzanan destek
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı: 'Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz'
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı: “Sesimizi Duymayanlara Düdük Çalıyoruz”
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Yurdakul: 'Acımız hâlâ taze, dualarımız milletimizle'
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Yurdakul: “Acımız hâlâ taze, dualarımız milletimizle”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!