Erciyes'de yollar trafiğe kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 21.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe kapalı.

Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, karla karışık yağmur mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.