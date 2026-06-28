Erciyes - Develi yolunda kaza: 1 ölü 6 yaralı
Erciyes Dağı ile Develi ilçesi arasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 21 yaşındaki A.Ö. hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Erciyes Dağı -Develi İlçe yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, 2 araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden A.Ö.’nün cenazesi ise morga götürüldü.