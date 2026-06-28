Erciyes - Develi yolundaki kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Dün Erciyes Dağı ile Develi İlçesi arasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 21 yaşındaki A.Ö. defnedildi.
Erciyes - Develi yolundaki kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Dün Erciyes Dağı ile Develi İlçesi arasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 21 yaşındaki A.Ö. defnedildi.
Kaza saat 21.00 sıralarında Erciyes Dağı -Develi İlçe yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.Ö. hayatını kaybederken, 2 araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden A.Ö.’nün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.