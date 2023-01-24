Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

Erciyes Kayak Merkezi’ne giden öğrencileri taşıyan araç dönüş Hacılar kapı tarafından dönüş yolunda kaza yapmıştı. Kaza sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirirken 19 öğrenci de yaralanmıştı. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aracın sürücüsü O.S. ile aracın firma yetkilileri S.D. ve D.D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

YOLCULARIN DİNLENİLMESİNE DEVAM EDİLDİ

Araç sürücüsü ilk duruşmada aracın freninin tutmadığını dile getirmişti. Bugünkü duruşmada yolcuların bazıları dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.