Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

 5 Ocak 2022 tarihinde Erciyes Kayak Merkezi'nden Hacılar Mevkii'nden inerken kaza yapan aracın kaza yapması sonucu  2 öğrenci yaşamını yitirmişti. Kaza ile ilgili açılan duruşma devam etti. 

PAYLAŞ
  • 24.01.2023 18:02
  • Güncelleme: 24.01.2023 18:02
  • 69
Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

Erciyes Kayak Merkezi’ne giden öğrencileri taşıyan araç dönüş Hacılar kapı tarafından dönüş yolunda kaza yapmıştı. Kaza sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirirken 19 öğrenci de yaralanmıştı. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aracın sürücüsü O.S. ile aracın firma yetkilileri S.D. ve D.D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. 
YOLCULARIN DİNLENİLMESİNE DEVAM EDİLDİ
Araç sürücüsü ilk duruşmada aracın freninin tutmadığını dile getirmişti. Bugünkü duruşmada yolcuların bazıları dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi

Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

ERVA Projesi Kayseri'de başarılı bir şekilde uygulanıyor

ERVA Projesi Kayseri'de başarılı bir şekilde uygulanıyor

Milli Eğitim Müdürü Teltik: ' Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyoruz'

Milli Eğitim Müdürü Teltik: ' Türkiye çapında başarılar elde edeceğimize inanıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

Başkan Çolakbayrakdar, 'Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar, “Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız”

DAHA FAZLA
Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

'Yeni Evim Projesi'yle ev sahibi olmanın şartları

‘Yeni Evim Projesi’yle ev sahibi olmanın şartları

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı