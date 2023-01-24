Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi
5 Ocak 2022 tarihinde Erciyes Kayak Merkezi'nden Hacılar Mevkii'nden inerken kaza yapan aracın kaza yapması sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirmişti. Kaza ile ilgili açılan duruşma devam etti.
- 24.01.2023 18:02
- Güncelleme: 24.01.2023 18:02
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Erciyes Kayak Merkezi’ne giden öğrencileri taşıyan araç dönüş Hacılar kapı tarafından dönüş yolunda kaza yapmıştı. Kaza sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirirken 19 öğrenci de yaralanmıştı. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aracın sürücüsü O.S. ile aracın firma yetkilileri S.D. ve D.D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
YOLCULARIN DİNLENİLMESİNE DEVAM EDİLDİ
Araç sürücüsü ilk duruşmada aracın freninin tutmadığını dile getirmişti. Bugünkü duruşmada yolcuların bazıları dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.