Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirecek.

PAYLAŞ
  • 11.10.2023 14:00
  • Güncelleme: 11.10.2023 16:56
Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes’e zirve tırmanışı gerçekleştirecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada tırmanışlar çerçevesinde 29 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek olan Erciyes Zirve Tırmanışı 28-29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tırmanış Sütdonduran ve Tekir rotlarından iki grup halinde yapılacak olup tüm ekiplerin zirvede buluşması planlanıyor. Tırmanışa Başvurular DYS üzerinden yapılacak. Kulüp yöneticileri DYS üzerinden kayıt yaptıktan sonra federasyon tarafından yapılacak gerekli kontroller sonrası sporcular onaylanacak. Bu onay geçici onay olup, katılımcı listesi ilan edilmesi ile kesinleşmiş olacak. Başvurularda Tekir veya Süt Donduran rotları için başvuru yapılırken, her iki rotaya da aynı kişi başvuru yapamayacak. Tırmanış için son başvuru tarihinin ise 19 Ekim olduğu belirtildi. Süt donduran tırmanışı için kontenjan 30 olurken, tekir rotası için 70 kontenjan kabul edilecek.

Yapılan uyarıda, etkinliğe katılacak sporcuların yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını getirmelerinin gerektiği vurgulandı. Uyarıda vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcuların kampa kesinlikle alınmayacağının altı çizildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Sapanca Gençlikspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 2

ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi

ERÜ'de '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalıştayı' düzenlendi

Kayseri polisi uyuşturucuya 'aman' vermiyor: 7 gözaltı

Kayseri polisi uyuşturucuya 'aman' vermiyor: 7 gözaltı

RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

RATEM korsanla mücadele için panel düzenleyecek

Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak

Erciyes'e 100. yıl tırmanışı yapılacak

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor'

Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor”

Çok Okunanlar
1
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

2
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

DAHA FAZLA
Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Gecekonduda oturan vatandaş artık yeni evinde

Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

Dağıtılan tohumlar ürünlerini verdi

RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, 'Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor'

RATEM Başkanı Şerbetçioğlu, “Korsan yayın yapan kişilerle mücadele etmemiz gerekiyor”

MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de yapılacak

MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de yapılacak

Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Jandarma 695 öğrenciye trafik eğitimi verdi